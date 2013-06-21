Депардье оштрафовали за пьяное ДТП и отобрали права

Французский суд приговорил актера Жерара Депардье, который устроил пьяное ДТП, к штрафу в размере 4 тысячи евро за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии и лишил его права на управление транспортным средством на полгода.

Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Слушания по делу Депардье проходят в исправительном суде Парижа. Его интересы представляет адвокат Эрик де Комон.

Напомним, что 29 ноября прошлого года, управляя скутером, Депардье опал в небольшое ДТП в Париже и был задержан. Тест на алкоголь показал, что его содержание в крови актера в момент аварии более чем в три раза превышало допустимые законом нормы.

Согласно французским законам, за подобные нарушения предусмотрен штраф в размере до 4,5 тысячи евро и лишение свободы сроком до двух лет.

Сторона обвинения в мае просила оштрафовать Депардье на 4 тысячи евро, а также приостановить действие водительского удостоверения на десять месяцев.

Ранее "Главред" сообщал, что это уже не первый подобный инцидент с участием Депардье. В августе 2012-го года ехавший на мотороллере по одной из центральных улиц Парижа актер столкнулся с автомобилем, после чего между ним и водителем машины произошёл конфликт. Позднее автолюбитель подал в суд на Депардье за избиение.