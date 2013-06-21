Опубликовано неизвестное видео Стива Джобса, в котором он прочит себе крах

Историческая ассоциация Силиконовой долины впервые опубликовала на своем сайте архивное интервью основателя компании Apple Стива Джобса, в котором будущий IT-гений пророчит себе крах. В ролике 1994 года предприниматель говорит, что его работа вскоре будет забыта.

39-летний Стив Джобс тогда уже успел уволиться из Apple и возглавить компанию NeXT. Он рассуждает о будущем технологической индустрии, оценивая пройденный им путь. Будущий разработчик айфонов был уверен, что его изобретения не пройдут проверку временем, пишут Вести.ру.

"Когда мне исполнится 50 лет, все, над чем я ранее работал, безнадежно устареет. Компьютер Apple II уже никому не нужен, Apple I устарел несколько лет назад. То же самое вскоре ждет и Macintosh", — говорил Джобс о созданной им технике.

Джобс считает, что работает в "очень странной индустрии", где все меняется, возможно, слишком стремительно.

"У вас не получится создать фундамент, на который люди будут опираться следующие 200 лет. В этой сфере не удастся нарисовать картину или построить церковь, которые будут представлять ценность для вечности. Через 20 лет ваша работа уже никому не будет нужна. Представьте, что вы строите гору, мало-помалу накладывая друг на друга слои бетона. Возможно, ваши труды оценят историки или археологи, однако люди, которые будут стоять на вершине данной горы, этих стараний никогда не заметят", — говорит бизнесмен.

Впрочем, Стив Джобс ошибался. Различные престижные издания неоднократно назвали его человеком года, в 2009 году журнал Forbes включил его в список лучших менеджеров времен кризиса, в честь Джобса возвели несколько монументов.

Как известно, Стив Джобс умер от рака на 57-м году жизни 6 октября 2011 года.