Катастрофическое наводнение в Канаде: опубликованы фото и видео

Более 100 тысяч человек эвакуируют в Канаде из-за сильного наводнения. Бурные потоки воды смывают дороги и мосты, уносят автомобили, подтапливают дома.

К настоящему моменту основной удар стихии пришелся на провинцию Альберта, где из-за непрекращающихся проливных дождей резко повысился уровень воды в реках. Основные дороги затоплены, заблокированных на них автомобилистов спасателям пришлось эвакуировать с помощью вертолетов, пишет РИА Новости.

По словам представителя агентства по чрезвычайным ситуациям Брюса Барелла Bruce Burrell), уровень воды в реке Боу, протекающей через Альберту, будет подниматься в плоть до субботы.

Спасатели пытаются помочь людям, которые оказались заблокированными на крышах своих домов. Информации о жертвах и пострадавших пока не поступало. По данным полиции, одна женщина пропала без вести после того, как ее смыло потоком.

Напомним, мощные наводнение прокатилось по всей Европе. От большой воды пострадали, Прага, Будапешт, Сербия, Германия, Франция, Испания и другие страны.