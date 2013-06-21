В Мексике найден древний город майя: опубликованы фото и видео

21 июня 2013, 14:12

Новый город ученые обнаружили около двух недель назад совершенно случайно

  • В Мексике найден древний город майя: опубликованы фото и видео Фото: huffingtonpost.com
  • В Мексике найден древний город майя: опубликованы фото и видео Фото: huffingtonpost.com
  • В Мексике найден древний город майя: опубликованы фото и видео Фото: huffingtonpost.com
  • В Мексике найден древний город майя: опубликованы фото и видео Фото: huffingtonpost.com
  • В Мексике найден древний город майя: опубликованы фото и видео Фото: huffingtonpost.com
  • В Мексике найден древний город майя: опубликованы фото и видео Фото: huffingtonpost.com
  • В Мексике найден древний город майя: опубликованы фото и видео Фото: huffingtonpost.com
  • В Мексике найден древний город майя: опубликованы фото и видео Фото: huffingtonpost.com
  • В Мексике найден древний город майя: опубликованы фото и видео Фото: huffingtonpost.com
  • В Мексике найден древний город майя: опубликованы фото и видео Фото: huffingtonpost.com

Археологи в одном из труднодоступных районов Мексики случайно обнаружили древний город индейцев майя, возраст которого, по оценкам специалистов, превышает тысячу лет.

Когда-то в нем жили десятки тысяч человек. По оценке ученых, нога человека не ступала в нем уже тысячу лет. Ну, или почти так: кто-то был в городе совсем недавно, но по какой-то причине предпочел сохранить это в тайне.

Древний город, расположившийся на территории порядка 22 гектаров и получивший название Чактун , что на языке индейцев означает "большой камень" или "красный камень", был обнаружен исследователями на юго-востоке Мексики, примерно в 120 километрах к западу от города Чутемаль

Масштабное исследование данного региона, в конце 1980-х годов ради спасения леса от вырубки объявленного заповедником, началось в 1996 году. С тех пор в Кампече удалось сделать порядка 80 археологических открытий, однако карта этого района по-прежнему покрыта массой белых пятен, пишет La Cronica de Hoy. 

Новый город ученые обнаружили около двух недель назад совершенно случайно, так как никаких упоминаний о нем в исторических документах до сегодняшнего дня найдено не было. Сначала они долгое время проводили разведку местности с воздуха. А затем, заметив на земле признаки чего-то рукотворного, выдвинулись в пеший поход, рассказывает El Economista.

По прошествии километров непроходимых джунглей в им вдруг открылось удивительное зрелище: среди деревьев возвышались остатки каменной кладки строений, домов простых жителей и дворцов элиты. Исследователи обнаружили множество памятников, алтарей, ритуальных стелл и даже площадки для игры в мяч. И, конечно, пирамиды - всего 15 штук - достигающие 23-метров в высоту. Некоторые объекты сохранились настолько хорошо, что кое-где можно отчетливо различить узоры и надписи, высеченные на каменной поверхности, и даже заметить следы штукатурки и краски.

 По мнению археологов, его расцвет пришелся на 600-900 годы нашей эры. В нем могли проживать около 30-40 тысяч человек, но все они разом покинули родной город в районе 1000 года. Почему - пока остается лишь гадать: возможно, их вынудила спасаться бегством война, либо местный социум одолели какие-то демографические проблемы, и город просто вымер, пишет Huffington Post.

Что послужило причиной миграции индейцев, никто не знает. Это могла быть война, голод, демографические проблемы. В городе, о котором не сохранилось никаких упоминаний в исторических документах, археологи обнаружили множество памятников, алтарей, ритуальных сооружении, домов простых жителей и дворцов представителей знати. Также в Чактуне сохранились 15 пирамид, высота которых превышает 23 метра.

Археологи отмечают, что затерянное в глубине джунглей поселение прекрасно сохранилось. При этом, как выяснилось, ученые оказались не первыми, кто за последние десятилетия посетил Чактун. Археологи обнаружили, что кто-то приходил в город примерно 20-30 лет назад, оставив на деревьях зарубки и приспособления для сбора смолы. Однако о своем открытии неизвестные путешественники почему-то решили никому не рассказывать.

Фото: huffingtonpost.com

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Майя город находка археологи
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