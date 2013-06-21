Жертвами мощного наводнения в Индии стали более 500 человек

Жертвами мощного наводнения в Индии (ФОТО), которое в последние дни обрушилось на страну и сопровождается оползнями, стали 556 человек.

Об этом заявил главный министр штата Уттаракханд Виджай Бахугуну, сообщает РИА Новости.

В настоящее время вода отходит, погода улучшается, спасатели и военные обнаруживают все больше тел. Однако в понедельник, 1 июля, ожидаются новые дожди, что затруднит спасательную операцию.

В спасательной операции участвуют более 8 тысяч военных, 3 тысячи пограничников, сотни полицейских, порядка 40 военных и частных вертолетов, в том числе новые российские Ми-17В. С пятницы, 28-го, используется крупнейший в мире транспортный вертолет — российский Ми-26.

Экологи заявляют, что бедствие в северных штатах достигло таких масштабов из-за уменьшения площади лесов, плохо спланированного строительства дамб, возведения домов в местах, где есть угроза оползней.

Ранее "Главред" сообщал, что в этом году сезон дождей в северной Индии начался значительно раньше, чем обычно. Пик дождей пришелся на 17 июня. Жителей Дели пришлось эвакуировать (ФОТО), при этом дожди привели к разливу Ганга и ряда его притоков, вызывали оползни. Наиболее пострадал Уттаракханд, где находятся несколько священных для индусов храмов.

Десятки тысяч паломников оказались фактически блокированными из-за размыва дорог и обрушения мостов. Оползни смыли около 90 специальных домов для отдыха паломников. В зоне бедствия оказался и популярный среди туристов город Ришикеш. Эвакуированы и размещены во временных лагерях 33 тысячи человек. Несколько десятков тысяч человек до сих пор ожидают помощи.