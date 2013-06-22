В Канаде появились первые жертвы наводнений

Жертвами катастрофического наводнения в Канаде (ФОТО) стали уже три человека, где стихия обрушилась на провинцию Альберта на юге страны.

Об этом со ссылкой на телеканал CBC News и данные полицию сообщает РИА Новости.

Тела погибших были обнаружены в реке Хайвуд. Кроме того, продолжаются поиски смытой потоком женщины.

Королевская канадская конная полиция просит всех эвакуированных из района реки Хай пройти регистрацию.

Ранее "Главред" сообщал. что из-за сильных наводнений на западе страны власти эвакуировали около 100 тысяч человек. Основной удар стихии пришелся на провинцию Альберта, где из-за непрекращающихся проливных дождей резко повысился уровень воды в реках. Основные дороги затоплены, заблокированных на них автомобилистов спасателям пришлось эвакуировать с помощью вертолетов.