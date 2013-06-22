Путин объявил экономическую амнистию: Ходорковский может выйти на свободу

В пятницу, 21 июня, президент РФ Владимир Путин объявил экономическую амнистию. Поэтому уполномоченный по правам предпринимателей в РФ Борис Титов не исключает, но и не подтверждает, что под нее могут попасть экс-глава компании ЮКОС Михаил Ходорковскиий, который заявлял, что Путина может спасти только война, и бывший руководитель МЕНАТЕП Платон Лебедев.

Об этом сообщает агентство "Прайм".

"Сегодня надо провести юридический анализ, я не могу точно сказать, будет ли считаться то, что они осуждены двумя судами, препятствием для их освобождения", - сказал бизнес-омбудсмен в интервью телеканалу "Россия 24" на вопрос о том, остались ли Ходорковский и Лебедев в списках после модификации закона об амнистии.

По словам президента РФ, напомнил Титов, амнистия должна распространиться лишь на впервые осужденных по экономическим статьям. Чтобы выяснить, являются ли ими Ходорковский и Лебедев, нужна юридическая консультация, считает омбудсмен.

Ранее "Главред" сообщал, что в 2012 году Верховный Суд РФ возбуждал надзорное производство, направив жалобы защиты ЮКОСа в президиум Мосгорсуда. Рассмотрев их 20 декабря 2012 года, президиум незначительно подкорректировал приговор Хамовнического суда в части объемов похищенной нефти и, приведя приговор в соответствие с изменениями, внесенными в Уголовный кодекс, сократил срок заключения Ходорковскому и Лебедеву с 13 до 11 лет.