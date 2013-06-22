В Москве горела Останкинская телебашня

В субботу, 22 июня, днем на Останкинской телебашне в Москве возник небольшой пожар. При этом никто не пострадал.

Об этом со ссылкой руководителя пресс-службы московского ГУ МЧС Виктора Бирюкова сообщает РИА Новости.

"На восьмом этаже возникло возгорание на площади два квадратных метра. В 15.33 пожарные потушили огонь с помощью огнетушителей", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что никто не пострадал, эвакуация не проводилась.

Агентство напомнило, что в августе 2000 года на Останкинской башне произошел крупный пожар. На высоте примерно 460 метров произошло возгорание кабельных коллекторов, в которых проложены кабели, ведущие к антеннам. Пожар ликвидировали только спустя сутки. Три человека погибли, несколько пожарных были доставлены в больницу с отравлениями и тепловыми ожогами.

Ранее "Главред" сообщал, что в августе 2012-го при ложном срабатывании системы пожаротушения Останкинской телебашни погиб сотрудник останкинского телекомплекса.

Фото: m.newsru.com