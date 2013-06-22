В Германии аттракцион сорвался с крана, пострадали 13 человек

В городе Нойенштадт-ам-Кохер на юге Германии смотровая кабина, прикрепленная к башне подъемного крана, рухнула на жилой дом в, ранения получили 13 человек, среди них пятеро детей

Об этом сл ссылкой на полицию сообщает РИА Новости.

Смотровой аттракцион был подготовлен для фестиваля, организованного местной школой. По невыясненным пока причинам крепление крана сорвалось, и кабина упала на крышу дома.

Пострадали восемь взрослых и пятеро детей, которые находились внутри смотровой кабины. Два человека находятся в тяжелом состоянии, их эвакуировали в больницу на вертолете.

В жилом доме, на который упала железная конструкция, никто не пострадал. Полиция расследует причины инцидента.

Ранее "Главред" сообщал, что в феврале 2013-го в центре Харькова упал подъемный кран, были жертвы.