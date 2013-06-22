В Германии аттракцион сорвался с крана, пострадали 13 человек

При падении смотровой кабины пострадали 8 взрослых и 5 детей.
Об этом сл ссылкой на полицию сообщает РИА Новости.
Смотровой аттракцион был подготовлен для фестиваля, организованного местной школой. По невыясненным пока причинам крепление крана сорвалось, и кабина упала на крышу дома.
Пострадали восемь взрослых и пятеро детей, которые находились внутри смотровой кабины. Два человека находятся в тяжелом состоянии, их эвакуировали в больницу на вертолете.
В жилом доме, на который упала железная конструкция, никто не пострадал. Полиция расследует причины инцидента.
Ранее "Главред" сообщал, что в феврале 2013-го в центре Харькова упал подъемный кран, были жертвы.