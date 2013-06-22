"Друзья Сирии" хотят дать повстанцам оружие

В субботу, 22 июня, группа "друзей Сирии" выступила за предоставление военной помощи сирийским повстанцам, которые ведут вооруженную борьбу с правительственными войсками.

Об этом говорится в итоговом коммюнике участников министерской встречи по Сирии в Дохе, сообщает РИА Новости.

"На встрече мы согласились предоставить в срочном порядке все необходимые материалы и оснащение оппозиции на местах. Вся военная помощь будет проходить через высший военный совет повстанцев", — говорится в сообщении "друзей Сирии".

Участники министерской встречи по Сирии в Дохе договорились также поддерживать проведение международной конференции по политическому урегулированию сирийского конфликта.

Ранее "Главред" сообщал, что в Сирии с марта 2011 года продолжается конфликт между властями и оппозицией. За это время в стране, по данным ООН, погибли около 100 тысяч человек.