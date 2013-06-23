В Бразилии на протесты вышли более миллиона человек: опубликовано видео

По всей Бразилии на антиправительственные митинги вышли более миллиона человек.

Об этом сообщает ВВС.

Марши протеста состоялись в более чем 100 крупных городах страны, во многих местах произошли столкновения между демонстрантами и полицией.

В штате Сан-Паулу погиб 18-летний юноша, когда в возведенную протестующими баррикаду врезался автомобиль.

На марш протеста в Рио-де-Жанейро вышли около 300 тысяч человек. Возле здания городской мэрии полицейские применили против них слезоточивый газ.

Сообщается о 29 пострадавших.

Напомним, как ранее сообщал "Главред", протестующие выступают против низкого уровня жизни в стране, коррупции и полицейского произвола, а также против проведения в Бразилии крупных международных спортивных соревнований, считая, что выделенные на них деньги следовало бы тратить на социальные нужды.

Эти протесты стали наиболее массовыми за последние 20 лет.

Видео: ВВС