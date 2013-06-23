Китай назвал США "главным злодеем" кибершпионажа

Китай обвинил США в кибернетическом шпионаже и слежке за гражданами страны и назвал Вашингтон "главным злодеем" в этой сфере.

Соответствующее заявление распространило государственное информационное агентство "Синьхуа" 23 июня, передает Lenta.ru.

Обвинения в адрес Вашингтона прозвучали после очередных разоблачений бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который рассказал о слежке американских спецслужб за китайскими гражданами.

"Соединенные Штаты, которые долгое время разыгрывали из себя невинную жертву кибер-преступности, на самом деле оказались главными злодеям нашего времени", — сказано в сообщении.

Китай призвал американские власти рассказать о масштабе и целях своих хакерских атак.

Также Пекин отметил, что США пытается добиться от Гонконга, где сейчас бывший сотрудник ЦРУ, выдачи Сноудена. Однако о том, собираются ли власти Китая исполнять требование США, ничего не сказано.

Новые разоблачения Сноудена были опубликованы накануне в китайской прессе. Бывший сотрудник американских спецслужб рассказал, что США взломали компьютерные сети крупнейших операторов мобильной связи Китая и следили за текстовыми сообщениями.

Также, по данным Сноудена, Вашингтон получал информацию о китайских пользователях Интернета, проникнув в сеть нескольких крупных интернет-провайдеров.

Эдвард Сноуден, работавший до 2009 года в ЦРУ и Агентстве национальной безопасности, стал известен после того, как в начале июня 2013 года американские и британские СМИ написали несколько статей о секретной программе слежки американских спецслужб.

Эта программа позволили властям США следить за поведением своих граждан в интернете. Позже журналисты, по просьбе Сноудена, назвали его в качестве своего информатора.

После разоблачительных публикаций власти США возбудили против Сноудена уголовное дело, обвинив его в шпионаже, воровстве и конверсии государственной собственности.

Напомним, ранее американские СМИ неоднократно обвиняли Китай в хакерских атаках. Среди прочего, одним из "пунктов обвинения" китайских хакеров стала кража у США проектов ряда оборонных систем, составляющих основу американской противоракетной обороны.