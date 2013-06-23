В России толпа сожгла лагерь геологов и избила полицейских: опубликовано видео

Около тысячи жителей Воронежской области разгромили лагерь геологов и сожгли буровые вышки, установленные возле реки Хопер.
В Новохоперском районе Воронежской области России вечером 22 июня около тысячи демонстрантов ворвались на территорию вахтового поселка геологов.
Об этом сообщает "Воронеж-Блокнот".
Толпа подожгла буровые вышки и вагончики геологов. Полицейские, которые попытались пресечь беспорядки, получили ранения: один из стражей порядка получил ушиб лица, другой – ушиблено-резанную рану руки, третий – отравление продуктами горения при тушении пожара.
На место происшествия срочно выехали 120 правоохранителей: были задержаны 25 человек, их доставили в отделение полиции и после установления личности отпустили. По факту насилия в отношении сотрудников полиции возбуждено уголовное дело.
По данным полиции, среди протестующих и рабочих поселка пострадавших нет.
После инцидента в Следственном комитете РФ пообещали тщательно разобраться в обстоятельствах, и, в том числе, проверить законность никелевых разработок на Хопре.
Информация о том, что на Еланском месторождении в Новохоперском районе будет вестись разработка никелевых месторождений, вызвала с прошлой весны многочисленные акции протеста, которые проходили в самом поселке, областном центре и соседних городах, в том числе в Волгоградской области.
Экологи убеждены, что добыча никеля приведет к экологической катастрофе: сделает бесплодной почву, нанесет вред реке Хопер и расположенному поблизости заповеднику, где обитает занесенная в Красную книгу русская выхухоль.
Решение о начале разработок никеля в долине Хопра было принято в 2012 году. Конкурс на выполнение работ выиграла Уральская горно-металлургическая компания.
Фото и видео: "Воронеж-Блокнот"