В России толпа сожгла лагерь геологов и избила полицейских: опубликовано видео

В Новохоперском районе Воронежской области России вечером 22 июня около тысячи демонстрантов ворвались на территорию вахтового поселка геологов.

Об этом сообщает "Воронеж-Блокнот".

Толпа подожгла буровые вышки и вагончики геологов. Полицейские, которые попытались пресечь беспорядки, получили ранения: один из стражей порядка получил ушиб лица, другой – ушиблено-резанную рану руки, третий – отравление продуктами горения при тушении пожара.

На место происшествия срочно выехали 120 правоохранителей: были задержаны 25 человек, их доставили в отделение полиции и после установления личности отпустили. По факту насилия в отношении сотрудников полиции возбуждено уголовное дело.

По данным полиции, среди протестующих и рабочих поселка пострадавших нет.

После инцидента в Следственном комитете РФ пообещали тщательно разобраться в обстоятельствах, и, в том числе, проверить законность никелевых разработок на Хопре.

Информация о том, что на Еланском месторождении в Новохоперском районе будет вестись разработка никелевых месторождений, вызвала с прошлой весны многочисленные акции протеста, которые проходили в самом поселке, областном центре и соседних городах, в том числе в Волгоградской области.

Экологи убеждены, что добыча никеля приведет к экологической катастрофе: сделает бесплодной почву, нанесет вред реке Хопер и расположенному поблизости заповеднику, где обитает занесенная в Красную книгу русская выхухоль.

Решение о начале разработок никеля в долине Хопра было принято в 2012 году. Конкурс на выполнение работ выиграла Уральская горно-металлургическая компания.

Фото и видео: "Воронеж-Блокнот"