В Турции возобновились массовые акции протеста

23 июня 2013, 18:22

В турецких городах в ночь на воскресенье возобновились массовые акции антиправительственных протестов.

Фото с места событий

В ночь на 23 июня в Турции возобновились акции протеста, которые прошли одновременно в 81 турецких провинциях прошли акции протеста.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По данным оппозиционной прессы, на улицы вышли более трех миллионов человек с требованиями отставки правящей Партии справедливости.

Местом сбора демонстрантов стали городские парки. У многих демонстрантов в петлицу была гвоздика (каранфиль) - любимый цветок создателя Турецкой республики Кемаля Ататюрка, которую многие обозреватели уже назвали символом нынешних событий, получивших название "революция гвоздик".

Оппозиция заявляет, что власть потеряла легитимность и доверие народа.

На площади Таксим в Стамбуле в семь часов вечера в субботу, 22 июня, несмотря на запреты властей,  собрались тысячи демонстрантов. Полицейские водометами и газом вытесняли людей на прилегающие  улицы.

На соседней улице Истикляль , где находятся дипломатические представительства и отели с иностранными туристами, всю ночь продолжались столкновения между демонстрантами и полицией.

Как утверждает оппозиционный телеканал Халк,  полицейские применили запрещенный химический препарат "агент оранж".  Десятки людей получили отравления, есть задержанные.

По данным турецкой газеты Hurriyet, уголовные дела уже возбуждены в отношении около девятисот  гражданских активистов. На сто тысяч долларов оштрафован оппозиционный телеканал, единственный который показывает происходящие события в прямом эфире.

Телеканал обвинили в том, что он показывал  курящих людей в эфире, что запрещено законодательством страны.

В свою очередь, премьер министр Реджеп Эрдоган собирает митинги своих сторонников. Эрдоган заявил, что в  результате акций протеста пострадала экономика страны, что существует некое финансовое лобби, которое спонсирует эти акции, чтобы разрушить экономику Турции и провел параллели с массовыми акциями протеста в Бразилии.

Также турецкий премьер уверял, что есть некий заговор крупных биржевых игроков, занимающихся торговлей валютой  в различных странах,  которые получают экономическую выгоду от резкого падения котировок на стамбульской фондовой бирже во время недавних беспорядков.

Эрдоган отверг обвинения в подавлении демократии, заявив, что у люди имеют воду и пущу и достаточно свободы.

Напомним, в понедельник, 17 июня, вице-премьер Турции Бюлент Ариндж заявил, что для разгона протестов в городах страны может быть использована армия.

Ранее сообщалось, что стамбульская полиция распылила слезоточивый газ в холле бизнес-отеля Divan во время разгона протестующих с площади Таксим в минувшие выходные. При этом, использование слезоточивого газа в закрытых пространствах в некоторых случаях может вызвать летальный исход.

Как сообщал "Главред", протесты в турецких городах продолжаются более трех недель. Акции начались с митинга в защиту парка Гези в Стамбуле.

Регулярно выступления сопровождаются беспорядками. По последним данным, жертвами столкновений уже стали пять человек, число пострадавших достигает 5 тысяч.

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