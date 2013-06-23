Беглого сотрудника ЦРУ обнаружили в Москве

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, которого американцы разыскивали по всему миру, находится на территории аэропорта Шереметьево.

Об этом сообщил источник в службах аэропорта, передает РИА Новости.

"Пассажир Сноуден является транзитным пассажиром, следующий рейс у него на Кубу, он на территории аэропортового комплекса, где ему и положено быть в ожидании следующего рейса", - отметил источник.

Другой источник – в Аэрофлоте – уточнил, что Сноуден снял номер в терминале московского аэропорта.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о том, что самолет из Гонконга с бывшим сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом на борту приземлился в московском аэропорту Шереметьево.

Напомним, власти США обвинили Эдварда Сноудена, раскрывшего данные о доступе спецслужб США к персональным данным, в шпионаже, воровстве и обращении вверенного ему правительственного имущества в свою пользу.

В начале июня 2013 года Сноуден передал в прессу секретную информацию Агентства национальной безопасности США о массовой слежке американских спецслужб за своими гражданами.

Национальная разведка США после разоблачений частично рассекретила программы слежки и заявила, что они реализуются законно и находятся под контролем всех ветвей власти в США.

Кроме того, Сноуден раскрыл данные о том, что Центр правительственной связи Великобритании во время встреч G20 в 2009 году использовал передовые разведывательные технологии, чтобы шпионить за делегатами саммита, в том числе за представителями "двадцатки" из России, Турции и ЮАР.