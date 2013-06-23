Беглый сотрудник ЦРУ попросил убежища в Эквадоре

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, раскрывший информацию о деятельности спецслужб США, попросил политическое убежище в Эквадоре.

Об этом в своем Тwitter сообщил глава МИД Эквадора, передает РИА Новости.

"Правительство Эквадора получило просьбу о политическом убежище от Эдварда Сноудена", — заявил министр.

Как сообщал "Главред", разыскиваемый США Эдвард Сноуден в воскресенье прилетел из Гонконга в Москву и сейчас он находится в аэропорту Шереметьево, где по данным СМИ, с ним встречался посол Эквадора в Москве.

Власти США 14 июня предъявили Сноудену обвинения по трем статьям, по каждой из которых ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Он обвиняется в незаконной передаче информации, имеющей значение для национальной безопасности, умышленной передаче разведывательной информации и краже собственности государства.

Сноуден, работавший на компанию Booz Allen Hamilton — подрядчика ЦРУ США, в начале июня распространил секретный ордер суда, по которому спецслужбы получили доступ ко всем звонкам крупнейшего сотового оператора Verizon, а также данные о сверхсекретной программе агентства национальной безопасности PRISM, позволяющей отслеживать электронные коммуникации на крупнейших сайтах.

Национальная разведка США после публикаций частично рассекретила программы слежки и заявила, что они реализуются законно и находятся под контролем всех ветвей власти в США.

Также Сноуден открыл данные о том, что Центр правительственной связи Великобритании использовал во время встреч G20 в 2009 году передовые разведывательные технологии, чтобы шпионить за делегатами саммита, в том числе за представителями "двадцатки" из России, Турции и ЮАР.