Болгарию охватили массовые протесты: опубликованы фото

В столице Болгарии - Софии - десятый день продолжаются акции протеста, участники которых требуют отставки правительства.

Об этом сообщает ВВС.

Кроме столицы, демонстрации состоялись и в других городах страны.

Отметим, что всего лишь несколько месяцев назад предыдущий кабинет министров был вынужден подать в отставку после массовых протестов.

Нынешние акции протеста стали реакцией на решение правительства назначить непопулярного медиамагната на пост главы службы госбезопасности.

После начала акций протеста в правительстве согласились отменить это решение, однако демонстрации протеста продолжаются.

Нынешний кабинет министров находится у власти менее месяца и просит предоставить ему время для наведения в стране порядка.

Напомним, что акции протеста уже более трех недель продолжаются в соседней Турции.