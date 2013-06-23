Болгарию охватили массовые протесты: опубликованы фото

В болгарских городах проходят акции протеста с требованием отставки правительства.
Об этом сообщает ВВС.
Кроме столицы, демонстрации состоялись и в других городах страны.
Отметим, что всего лишь несколько месяцев назад предыдущий кабинет министров был вынужден подать в отставку после массовых протестов.
Нынешние акции протеста стали реакцией на решение правительства назначить непопулярного медиамагната на пост главы службы госбезопасности.
После начала акций протеста в правительстве согласились отменить это решение, однако демонстрации протеста продолжаются.
Нынешний кабинет министров находится у власти менее месяца и просит предоставить ему время для наведения в стране порядка.
Напомним, что акции протеста уже более трех недель продолжаются в соседней Турции.