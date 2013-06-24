Подробности аварии автобуса в Черногории: погибли 13 человек

Стали известны новые данные о жертвах крупной автокатастрофы в Черногории. Там, напомним, пассажирский автобус упал в каньон.

В результате аварии погибли 16 человек, 31 - госпитализирован. Все погибшие - граждане Румынии, сообщают Вести.Ru.

На автобусе, по данным МВД Черногории и свидетельствам очевидцев, установлены румынские номерные знаки. Отметим, что сначала черногорские СМИ писали об украинских номерах, но эта информация не подтвердилась.

Также изначально сообщалось о 20 погибших.

Авария произошла в воскресенье, 23 июня, примерно в 17:00 по местному времени (18:00 по Киеву).

Автобус упал с моста "Грло" на шоссе Подгорица-Колашин в каньон, пролетев около 40 метров.

Причины катастрофы на данный момент устанавливаются.

Видео с места аварии

Фото: Вести.Ru.