Подробности аварии автобуса в Черногории: погибли 13 человек

Все погибшие были гражданами Румынии.
Стали известны новые данные о жертвах крупной автокатастрофы в Черногории. Там, напомним, пассажирский автобус упал в каньон.
В результате аварии погибли 16 человек, 31 - госпитализирован. Все погибшие - граждане Румынии, сообщают Вести.Ru.
На автобусе, по данным МВД Черногории и свидетельствам очевидцев, установлены румынские номерные знаки. Отметим, что сначала черногорские СМИ писали об украинских номерах, но эта информация не подтвердилась.
Также изначально сообщалось о 20 погибших.
Авария произошла в воскресенье, 23 июня, примерно в 17:00 по местному времени (18:00 по Киеву).
Автобус упал с моста "Грло" на шоссе Подгорица-Колашин в каньон, пролетев около 40 метров.
Причины катастрофы на данный момент устанавливаются.
Видео с места аварии
Фото: Вести.Ru.