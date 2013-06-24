В Индии число жертв мощного наводнения может составить 6,5 тысяч человек

На севере Индии число жертв мощного наводнения в штате Уттаракханд, вероятно, составит около 6 500 человек.

Об этом передает катарский телеканал "Аль-Джазира", пишет РИА Новости.

По данным телеканала, 23 июня, власти штата увеличили предполагаемое число жертв наводнений и оползней до 6 500 человек. Армия вынуждена приостановить эвакуацию людей на вертолетах из пострадавших районов штата из-за густого тумана, осложняющего операцию.

Сейчас в Уттаракханде и штате Химачал-Прадеш спасены уже порядка 70 тысяч человек, заблокированных из-за разрушения мостов и размыва дорог, а помощи ждут, по разным данным, от 22 до 50 тысяч человек.

На данный момент в Уттаракханде найдено уже 680 тел, из которых больше 80 передали родственникам погибших.

Как известно, непрерывные ливни с 14 по 17 июня привели к разливу основных рек штата — Алакнанды и Бхагирати. В Уттаракханде находятся несколько важных храмов — заблокированными оказались десятки тысяч паломников.

По подсчетам властей, повреждено почти 150 мостов. Индийская армия проводит крупнейшую в своей истории спасательную операцию, в которой участвуют более 8 тысяч военных и 3 тысячи пограничников, порядка 55 вертолетов. Кроме того, привлечены сотни полицейских.