Установлены личности четырех расстрелянных в Пакистане туристов

Установлены личности 4 из 10 убитых накануне в Пакистане иностранных туристов: один из них - американец китайского происхождения, еще один - гражданин Непала, и еще двое - граждане КНР. Местная власть проводит опознание еще шестерых погибших туристов, среди которых украинцы.

"Мы сделаем все возможное, чтобы виновные понесли наказание", - заявил глава МВД Пакистана Чоудри Нисар Али Хан, передает ТСН.

Кроме того, он отметил, что тело каждого альпиниста, который погиб от рук боевиков, будет сопровождать на родину один из членов федерального правительства.

Убийство украинских туристов в Пакистане: главные подробности

Напомним, трагедия произошла 23 июня, в 22:30 по киевскому времени на горном курорте Фейри-Мидоуз.

В результате атаки боевиков погибли десять человек – пятеро украинцев, трое китайцев, один гражданин Литвы, и гражданин Непала – проводник группы.



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видео: ТСН