Опознаны все погибшие в Пакистане туристы: среди них трое украинцев

Установлены личности всех десяти иностранных альпинистов, убитых боевиками в подконтрольной Исламабаду области Гилгит-Балтистан на севере страны. Среди них - трое украинцев, а не пятеро, как сообщалось ранее.

Идентификацией личностей погибших занимались специалисты Пакистанского института медицинских наук в Исламабаде, пишет ИТАР-ТАСС.

По их данным, жертвами вооруженного нападения стали двое словаков, трое украинцев, двое граждан КНР, один непалец, один гражданин Литвы и один американец, а также сопровождавший группу гид-пакистанец.

Как сообщал ранее Главред, погибшими украинцами оказались харьковские альпинисты Игорь Свергун, Бадави Кашаев и Дмитрий Коняев.

Десять иностранных туристов намеревались совершить восхождение на вершину горы Нангапарбат - одну из самых труднодоступных в мире. 22 июня, альпинисты устроились на ночлег в одной из частных гостиниц. Ночью группа вооруженных боевиков ворвалась в отель, где отдыхали альпинисты, и открыла по ним огонь на поражение. Имущество туристов было украдено. Ответственность за эту вылазку взяло на себя движение пакистанских талибов "Техрик-и-талибан Пакистан".

Отметим, вчера в посольстве Украины в Пакистане сообщали, что в результате нападения погибли пятеро украинских туристов.