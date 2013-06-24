Опубликовано необыкновенное видео из Манчестера: в музее стала двигаться статуя бога Осириса

Сотрудники Манчестерского музея были шокированы тем, что небольшая статуя бога Осириса, сделанная в Египте примерно в 1800 году до нашей эры, самостоятельно сделала поворот на 180 градусов. Передвижения стоящего в стеклянной витрине древнего экспоната были записаны камерами наблюдения, при этом на ролике видно, что к статуэтке никто не прикасается.

При ускоренном воспроизведении записи можно заметить, как высеченная из камня фигурка медленно, но неуклонно поворачивается на месте вокруг своей оси. Специалисты не могут объяснить этот процесс и в отчаянии готовы увидеть в нем предвестие "проклятия фараонов", согласно которому страшная кара должна постичь каждого, кто потревожит покой фараона в гробнице, или опосредованно причастен к этому.

Фигурка высотой около 25 сантиметров под названием Неб-Сену, была обнаружена в гробнице фараона в Египте при раскопках, пишет газета Manchester Evening News

Данный экспонат, изображающий статично стоящего в полный рост повелителя загробного мира бога Осириса, попал в экспозицию Манчестерского музея в 1933 году, сообщает газета The Daily Mail.

29-летний куратор музея Кэмпбелл Прайс рассказал Manchester Evening News, что рядом со статуэткой была установлена цифровая камера, которая снимала все происходящее днем и ночью, после того, как движения фигурки были впервые замечены им в феврале. Любопытно, что статуя двигается только днем, а ночью пребывает в неподвижности.

Британский физик Брайан Кокс, с которым консультировался Прайс, предположил, что движение вызвано "дифференциальным трением" каменного постамента статуи о стеклянную полку в витрине, где она стоит, вследствие небольшой вибрации, которую производят шаги посетителей. Однако куратор возразил, что раньше экспонат стоял на том же месте, но никаких сдвигов замечено не было. Кроме того, ему кажется странным, что фигурка движется точно по кругу.

Как напоминает The New York Daily News, первые исследователи гробниц очень боялись так называемого "проклятия фараонов". Слухи об этом появились после вскрытия могилы Тутанхамона в 1922 году. Всего за семь лет после этого события преждевременно умерли 22 человека - 13 участвовавших в работах в гробнице и 9 членов их семей. Как отметил Прайс, в настоящее время большинство египтологов не суеверны.

При захоронении мумии фараона в усыпальницу помещались маленькие статуэтки богов, скульптурные изображения самих усопших и их слуг. Пирамида служила вместилищем бессмертной души фараона, поэтому рядом с мумией размещали различные вещи, которые, по мнению египтян, могут понадобиться умершему в загробном мире.

Фото; видео: Manchester Evening News