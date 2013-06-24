В Пакистане арестованы почти 40 подозреваемых в расстреле украинских туристов

В Пакистане арестованы 37 человек по подозрению в причастности к расстрелу иностранных туристов, в котором погибли три украинца.

Все аресты произведены в округе Диамер, где произошла трагедия. В спецоперации против экстремистов участвуют полицейские, военные и сотрудники спецслужб. Руководит операцией заместитель главы полиции области Гилгит-Балтистана, пишет РИА Новости.

Как известно, трагедия произошла 23 июня, около 00.30 по местному времени (22.30 по киевскому времени) на горном курорте Фэйри-Мидоуз (Fairy Meadows). Ранее сообщалось, что от 10 до 12 вооруженных человек в форме сотрудников правоохранительных органов вошли в отель, вывели туристов на улицу и расстреляли. Затем посол Украины Владимир Лакомов сообщил, что трагедия произошла в палаточном лагере у подножья горы, а не в отеле. Поступает противоречивая информация о гражданстве жертв.

Убийство украинских туристов в Пакистане: главные подробности

24 июня, по данным местных СМИ, специалисты Пакистанского института медицинских наук в Исламабаде завершили идентификацию личности всех жертв. Они сообщили, что убиты двое словаков, три украинца, два гражданина КНР, один непалец, гражданин Литвы и американец. В результате атаки погиб также пакистанский гид.

Представитель исламистской террористической группировки "Джундуллах" заявил агентству Рейтер, что убийство совершили боевики группировки. Позднее ответственность за атаку взяло на себя движение "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП). Его представитель заявил, что теракт совершила "Джунуд уль-Хифа" — одна из входящих в ТТП группировок. "Джундуллах" и ТТП тесно связаны между собой.