Российские космонавты шесть часов будут работать в открытом космосе

Российские космонавты Федор Юрчихин и Александр Мисуркин из экипажа МКС-36/37 уже второй раз в этом году выйдут в открытый космос. Открыть люки стыковочного модуля "Пирс" и начать внекорабельную деятельность (ВКД), как говорят в ЦУП, они должны в 17:35 (по киевскому времени). Работы продлятся шесть часов.

Космонавта будут работать за бортом станции в компьютеризированных скафандрах "Орлан-МК" с жидкокристаллическими дисплеями на груди. Они "подсказывают", какие системы и в какой последовательности нужно проконтролировать перед выходом из станции, и что делать в случае нештатной ситуации, передает ИТАР-ТАСС.

Для бортинженера Мисуркина это первый выход в открытый космос, а вот Юрчихина, в отличие от коллеги, можно назвать корифеем внекорабельной деятельности: на его счету пять выходов в открытый космос общей продолжительностью 31 час 54 минуты.

Сегодня космонавтов ждет насыщенная программа. Им предстоит заменить одну из панелей регулятора расхода жидкости на грузовом блоке "Заря", установить научную аппаратуру "Индикатор" космического эксперимента "Контроль" на малый исследовательский модуль "Поиск", демонтировать одну из панелей космического эксперимента "Выносливость", а также научную аппаратуру "Фотон-Гамма" с универсального рабочего места служебного модуля "Звезда".

Остальные члены экипажа МКС – россиянин Павел Виноградов, астронавты НАСА Карен Найберг и Кристофер Кэссиди, а также астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано – будут страховать своих коллег с борта станции.

Напомним, в мае ракета "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз ТМА-09М", на борту которого находился экипаж новой экспедиции на Международную космическую станцию, была запущена с с космодрома Байконур. Через шесть часов после запуска корабль причалил к малому исследовательскому модулю "Рассвет" МКС