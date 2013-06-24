В Пакистане украинских альпинистов убивали выстрелами в голову, местные жители шокированы

В Сети начала появляться информация о подробностях расстрела альпинистов в Пакистане возле горы Нанга-Парбат.

Так, после сообщений о трагедии пользователь genkop написал на форуме risk.ru: "Террористы стреляли в голову и опознание провести не просто".

"Сейчас по телефону сообщил Саша Заколодний, что тела украинцев опознаны, сомнений нет. Всех альпинистов и грузы из базового лагеря сейчас перебрасывают на военную базу Gilgit. Потом самолетом отправят в Исламабад", добавил позже этот же пользователь.

Друзья и знакомые альпинистов шокированы тем, что случилось, осуждают действия террористов и рассказывают о реакции местных пакистанцев.

"Местные шокированы произошедшим и говорят, что приложили все силы, чтобы убедить правительство перекрыть ближайшие горные перевалы, которых всего несколько - иначе с Диамирской стороны просто не выйти (либо Нанга-Парбат травесировать). Но власти (уж не знаю, местные или региональные) вообще не чесались, и скорее всего террористы успели уйти из района", - написал пользователь se_boy.

Убийство украинских туристов в Пакистане: главные подробности

Как известно, в ночь на 23 июня, в Пакистане в районе горы Нангапарбат области Гилгит-Балтистан была расстреляна группа туристов.

По последним данным из украинцев погибли трое харьковчан: Игорь Свергун, Дмитрий Коняев и Бадави Коша.

Также установлены личности всех 10 иностранных туристов. Кроме украинцев, погибли также двое словаков, два гражданина КНР, один непалец, гражданин Литвы и американец.