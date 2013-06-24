Ходорковский: знал бы, что будет после ареста, "застрелился бы"

Самый известный узник России ИК-7 Михаил Ходорковский признался, что если бы перед арестом мог предвидеть свою судьбу, то "застрелился бы".

Об этом он рассказал в своем интервью журналу The New Times.

"Для меня тогдашнего мой нынешний опыт стал бы шоком", - сказал Ходорковский.

26 июня Михаилу Ходорковскому исполняется 50 лет. Почти десять из них он провел за решеткой, получив два обвинительных приговора. Если не будет заведено третьего дела - а такая возможность не исключена, экс-глава ЮКОСа должен выйти на свободу 25 октября 2014 года. Еще меньше шансов на то, что он попадет под экономическую амнистию, объявленную президентом Владимиром Путиным. Тем более что сам Ходорковский после стольких лет в тюрьме утверждает: лица, ложно обвиненные в мошенничестве - "любимый "корм" российской правоохранительной системы, на которых она делает главные деньги".

По его словам, за десять лет тюрем и лагерей у него появились некоторые привычки, которых не было раньше.

"Просыпаюсь, если на меня смотрят. Это - результат ночного удара ножом", - рассказывает экс-глава нефтяной компании, переживший покушение в апреле 2006 года.

"Не сохраняю бумаги, письма, фотографии - иначе обыски продолжаются бесконечно, а письма дорогих мне людей, записи подвергаются тщательному исследованию", - отметил он.

Ходорковский также подтвердил свои наблюдения, что 10–15% тех, кто сидит в лагерях и тюрьмах, осуждены безвинно. В их число входят и псевдомошенники. Их немного, но именно они составляют основную часть привычного приработка правоохранительной системы.

По словам Ходорковского, власти затягивали с амнистией, поскольку она на год лишила бы "опору режима" ее основного "материала", а так ей было дано время накопить новый.

В преступном мире деньги и связи играют такую же роль, как и в обычном. В целом жизнь в лагере "основывается не на понятиях, а на обычной заповеди: не делай другому того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе", - подчеркивает Ходорковский.

Ранее адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева тоже скептически оценили перспективу освобождения их клиентов по амнистии. Вадим Клювгант назвал заявление Путина "ритуальной пляской, очень напоминающей имитационно-пропагандистскую деятельность". А Владимир Краснов заявил, что идея проведения амнистии после "руководящих указаний" президента "в значительной степени утратила свой правовой и гуманистический смысл". "На поверку весь пафос амнистии уходит в паровозный гудок", - цитирует защитников пресс-центр главных фигурантов дела ЮКОСа.