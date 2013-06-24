Берлускони приговорили к семи годам тюрьмы за связь с несовершеннолетней

24 июня суд Милана приговорил бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони к семи годам тюремного заключения по скандальному "делу Руби", в рамках которого политик обвинялся в причастности к проституции несовершеннолетних и в злоупотреблении служебным положением.

Кроме того, согласно решению суда, Берлускони пожизненно не сможет занимать государственные должности, сообщает РИА Новости.

Судебный процесс против экс-премьера начался в апреле 2011 года. Следствие обвиняло его в интимной связи с молодой марокканкой Каримой эль-Маруг по прозвищу Руби, когда ей еще не исполнилось 18 лет, за что девушка получала подарки и денежное вознаграждение.

Вынесенный приговор суда первой инстанции более суровый, чем ожидалось, поскольку прокурор требовала для экс-премьера наказания в виде шести лет тюремного заключения.

Сам Берлускони не присутствовал в зале суда, где собрались десятки журналистов со всего мира. Адвокат политика Никколо Гедини, комментируя решение суда, назвал его ожидаемым, но "выходящим за пределы реальности". "Мы подадим апелляцию", — заключил Гедини.

Приговор по "делу Руби" является уже третьим обвинительным решением суда в отношении Берлускони. Ранее он был приговорен к четырем годам лишения свободы, три из которых ему были сразу же прощены по закону об амнистии, по делу о финансовых махинациях в медийной группе Берлускони Mediaset, а также к одному году тюрьмы по делу о неудачном приобретении итальянской страховой группой Unipol банка BNL (Banca Nazionale del Lavoro), в рамках которого политик обвинялся в причастности к раскрытию конфиденциальной информации.

Марокканка Карима эль-Маруг по прозвищу "Руби" в суде заявляла, что никогда не занималась проституцией и не вступала в интимную связь с бывшим премьер-министром Италии. По словам Руби, после каждого "ужина" она получала конверт с 2 — 3 тысячами евро. При этом она отмечала, что на вилле в Аркоре девушки исполняли танцы живота, а на вопрос прокурора Антонио Санджермано, вступала ли она в интимную связь с Берлускони, марокканка ответила отрицательно.

Как известно, против экс‑премьера Италии Сильвио Берлускони инициировалось большое количество уголовных дел по обвинению в коррупции, негласном финансировании политических партий и фальсификации финансовых документов, связанных с его многочисленными компаниями. Он проходил обвиняемым примерно по 50 делам

видео: ТСН