Серия терактов в Ираке: погибли почти 30 человек

Несколько взрывов прогремели в понедельник в столице Ирака Багдаде, не менее 27 человек погибли.

Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на местную полицию, пишет РИА Новости

Сообщается, что, по меньшей мере, семь взрывов прогремели в преимущественно шиитских районах города.

Число пострадавших не уточняется.

Напомним, 16 июня, жертвами серии терактов в Ираке стали, по меньшей мере, 40 человек, 79 человек получили ранения.



Взрывы прогремели в городах Басра, Кут, Насирия, Хилла, Наджаф, Махмудия, Мадайн и Туз-Хурмату. На севере страны, в Мосуле, произошло вооруженное нападение на полицейских, погибли четыре человека, еще пять получили ранения.

Всего за время войны в Ираке (данные на конец 2012 года) военные потери коалиционных сил составили более 4,8 тысячи человек. Погибли 4,486 тысячи военнослужащих США, 179 военнослужащих Великобритании, 139 военнослужащих из 21 страны мира.