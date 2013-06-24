Суперлуние-2013: самые яркие фото из разных уголков планеты

22 и 23 июня ночью можно было наблюдать космическое явление - Суперлуние. Естественный спутник нашей планеты достиг перигея - ближайшей к Земле точки лунной орбиты.

Расстояние между Землей и Луной составило 357 000 км, что на 27 000 меньше, чем обычно. В результате Луна казался огромной, правда, это было хорошо заметно в телескоп.

Однако, большую и яркую Луну можно было увидеть и невооруженным глазом.

Следующее такое сближение будет наблюдаться в августе 2014 года.

Суперлуние – это явление, повторяющееся с заметной периодичностью (в среднем один раз в полтора года), но от этого не менее завораживающее.



Разницу во внешнем виде спутника можно было заметить даже невооруженным глазом. Визуально диаметр его диска увеличился на 12 – 14%, а отражательная способность на 30. Это как раз один из тех редких случаев, когда говорят, что в безоблачную погоду ночью светло как днем, ведь далеко не каждое суперлуние совпадает с полнолунием.



Считается, что в момент максимального сближения Луны и Земли на последней не обходится без разного рода катастроф и техногенных аварий, а сами люди становятся более раздражительными и агрессивными. Впрочем, научного подтверждения этой теории не существует, в пользу чего говорит тот факт, что минувшее Суперлуние прошло для землян относительно спокойно.