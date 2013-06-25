Эмир Катара отрекся от престола

Эмир Катара шейх Хамад бин Халифа аль-Тани отрекся от престола в пользу своего сына – шейха Тамима бин Хамада аль-Тани.

Об этом сообщает телеканал "Аль-Джазира".

Эмир заявил, что пришло время передать власть следующему поколению и считает своего сына способным справиться с подобной ответственностью и заслуживающим доверия.

О намерении отречься от престола эмир сообщил еще 24 июня. Причины этого решения Хамад не сообщил.

В своем выступлении он не коснулся будущего премьер-министра Хамада бин Джасема аль-Тани и министра иностранных дел Халeда бин Мухаммада аль-Атыйи, отставка которых также ожидается местной прессой.

Хамад возглавлял эмират с 1995 года и менее чем за 20 лет сумел превратить его в одно из самых развитых и влиятельных государств на Ближнем Востоке.

Ожидается, что его сын будет следовать тем же курсом.