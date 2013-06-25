В Афганистане талибы напали на президентский дворец

В столице Афганистана – Кабуле – 25 июня боевики движения "Талибан" атаковали президентский дворец.

Об этом сообщает Lenta.ru.

По данным полиции, в нападении участвовали четверо талибов, которые приехали к дворцу на заминированной машине. Непосредственно перед взрывом они выпрыгнули из машины, однако никто из них не выжил.

Боевики использовали поддельные пропуска, чтобы проникнуть на территорию дворца.

Стрельба и взрывы возле президентского дворца в Кабуле начались около 6:30 утра. В общей сложности произошло более шести взрывов, а стрельба продолжалась не менее 45 минут.

О пострадавших пока ничего неизвестно. Также пока нет сведений о том, сколько человек, помимо погибших боевиков, участвовали в нападении.

Ранее "Талибан" разослал журналистам в Кабуле смс-сообщения, в которых перечислил цели своих атак. После этого боевики объявили, что готовы к мирным переговорам.

Во время нападения в здании дворца находились около 20 журналистов, которые прибыли на пресс-конференцию президента Афганистана Хамида Карзая. Где именно находился в этот момент сам президент, неясно.

Напомним, в ночь на 23 июня боевики расстреляли иностранных туристов в горах на севере Пакистана. Среди убитых - трое украинцев. Ответственность за этот теракт взяла на себя группировка "Джундуллах", связанная с "Талибаном".