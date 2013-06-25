В России заявили, что беглый ЦРУшник не пересекал границ страны

Беглый сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, который рассекретил информацию о массовой слежке спецслужб, не пересекал границы России.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Хочу сразу сказать, что мы не имеем никакого касательства ни к господину Сноудену, ни к его отношениям с американской юстицией, ни к его перемещениям по миру. Он самостоятельно выбирал свой маршрут, об этом мы узнали из средств массовой информации. Он не пересекал российской границы",- заверил Лавров.

Напомним, 23 июня Сноуден выехал из Гонконга, где он скрывался от властей США и был замечен в московском аэропорту "Шереметьево".

Отметим, что ранее президент США Барак Обама заявил, что американские власти используют все законные средства, чтобы задержать Сноудена.

В Вашингтоне также заявили, что ожидают от российских властей рассмотрения "всех имеющихся возможностей" экстрадиции Сноудена обратно в США.

Как известно, в начале 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию Агентства национальной безопасности США, касающуюся массовой слежки американских спецслужб за своими гражданами.

Национальная разведка США после публикаций частично рассекретила программы слежки и заявила, что они реализуются законно и находятся под контролем всех ветвей власти в США.

Также Сноуден открыл данные о том, что Центр правительственной связи Великобритании использовал во время встреч G20 в 2009 году передовые разведывательные технологии, чтобы шпионить за делегатами саммита, в том числе за представителями России, Турции и ЮАР.