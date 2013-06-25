Саакашвили грозит арест: он "обманул весь мир и не уважал законы"

Нынешнего президента Грузии Михаила Саакашвили могут арестовать уже в этом году.

Вероятность этого допустил грузинский премьер Бидзина Иванишвили в интервью изданию "Соф Шавуа", сообщает Грузия Online.

Отвечая на вопрос, возможен ли арест Саакашвили после президентских выборов, которые состоятся в октябре нынешнего года, премьер страны отметил, что не желает этого, но не может ничего исключить.



"Саакашвили был ответственным лицом, он сам принимал решения. Не хочу, чтобы его арестовали, однако исключить ничего нельзя. Существуют прокуратура, суд и закон, который для всех един. Я не собираюсь вести с ним переговоры", - отметил Иванишвили.

Также он пояснил, в чем могут обвинить действующего президента Грузии.



"В действительности он (Саакашвили - ред.) не уважал законы Грузии. Он талантлив, он обманул весь мир. Первыми кого он обманул, были граждане Грузии. Он явился как демократ. Его поддерживали все, однако потом догадались, что он строит авторитарный режим. Насилие власти распространилось на всю страну. Он разрушил оппозицию, процветала элитарная коррупция. Когда мы пришли к власти, то обнаружили, что весь частный бизнес был полностью подчинен правительству, не существовало свободных бизнесов. Главный прокурор стал распорядителем казны, и они считали деньги, которые собирались с граждан и бизнесменов. Он контролировал СМИ, только малая часть была свободна, и это он показывал Западу", - подчеркнул Иванишвили.

Напомним, это не первое заявление Иванишвили и его соратников о том, что Саакашвили нарушал законы. Так, против президента уже возбуждено дело о нецелевых тратах - по данным грузинских СМИ, он использовал бюджетные средства для косметичсеких процедур, в частности, на уколы ботокса.

В мае в Грузии был арестован Вано Мерабишвили - экс-премьер страны и один из ближайших соратников Саакашвили.