Голые FEMENистки напали на премьера Тунисса в Брюсселе: опубликованы фото

Активистки FEMEN провели акцию протеста во время визита премьер-министра Туниса Али Лирайеда в Брюссель.

Три секстремистки бельгийского подразделения FEMEN атаковали машину премьер-министра Туниса Али Лараеда во время его визита в Европарламент, сообщается на сайте организации femen.org.

Им удалось выследить кортеж чиновника на одном из контрольно-пропускных пунктов Европарламента. Перекрыв дорогу, секстремистки захватили машину тунисского премьера с требованиями освободить четверых тунисских пленниц FEMEN. Женское движение FEMEN напрямую обвиняет Лараеда в незаконном аресте и содержании под стражей трех европейских и одной тунисской активисток движения.

По информации FEMENисток, они прямо в лицо ему кричали лозунги за освобождение Амины Сбоу (Тайлер), Жозефин Маркманн, Маргарит Штерн и Полин Хиллер из тунисских тюрем.

FEMEN осуждает жестокость тунисского правительства и требует освобождения политических заключенных: активисток FEMEN, рэппера Weld El XV, блоггера Jabeur Mejri и многих других, лишенных свободы за осуществление своего права на свободу слова и протеста.

FEMEN требует от тунисских властей вернуться к принципам "арабской весны" и свернуть политику исламизации региона, грозящей женщинам Магриба пытками, увечьями и убийствами.

фото: femen.org