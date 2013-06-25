Нельсон Мандела при смерти: в его деревенский дом съезжаются родственники

Сегодня, 25 июня, ближайшие родственники экс-президента ЮАР Нельсона Манделы, который в настоящее время находится в госпитале в критическом состоянии, начали съезжатся в его дом в деревне Куну в Восточно-Капской провинции ЮАР.

Встречу организовала старшая дочь Манделы Маказиве. В дом, где бывший президент провел свое детство, приехали его дети, внуки и представители южно-африканских властей, пишет РИА Новости.

По словам его внучки, состояние 94-летнего бывшего лидера ЮАР остается критическим, но стабильным.

Напомним, Мандела был госпитализирован в начале июня в связи с рецидивом легочной инфекции.

Как известно, Нельсон Мандела стал первым в истории чернокожим президентом ЮАР. Он руководил государством с мая 1994 по июнь 1999 года. За свою активную деятельность против режима апартеида он провел в тюрьме 27 лет. В 1993 году Мандела был награжден Нобелевской премией мира.