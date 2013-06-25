В Чехии назначен новый премьер

Новым главой правительства Чехии стал Иржи Руснок, бывший в 2001 году министром финансов в кабинете тогдашнего премьер-министра Милоша Земана.

Об этом сегодня сообщил в Пражском Граде президент страны Милош Земан, пишет ИТАР-ТАСС.

Он поблагодарил Руснока за то, что тот "принял предложение возглавить правительство в очень нелегкое время".

В качестве первоочередной задачи нового премьера президент назвал "принятие государственного бюджета". Он добавил, что "не знал лучшего министра финансов, чем Иржи Руснок".

Иржи Руснок родился в 1960 году в Остраве. В конце 90-х годов прошлого века он начал заниматься политикой, вступив в Чешскую социал-демократическую партию /ЧСДП/. В 2001 году занимал пост министра финансов, в 2002-2003 годах руководил министерством промышленности и торговли. После этого, оставив посты в правительстве, Руснок ушел из большой политики, сосредоточившись на экономических вопросах. С 2010 года является членом Национального экономического совета при правительстве Чешской Республики.

Назначение Руснока на пост премьер-министра означает, что занимавший до этого пост премьера Петр Нечас прекращает исполнять обязанности главы кабинета министров.

Как известно, премьер-министр Петр Нечас ушел в отставку 17 июня на волне коррупционного скандала. "Момент настал, и я принимаю на себя полную политическую ответственность (за случившееся)", - заявил Нечас.

Скандал разразился в Чехии в середине июня. 12 и 13 июня полиция Чехии провела широкомасштабную операцию. Сотрудники УБОП обыскали здание правительства, пражской мэрии и отделения одного из крупнейших в стране банка.

В результате были задержаны семь человек. Главной обвиняемой стала заведующая канцелярией премьер-министра Петра Нечаса Яна Нагиова. Предполагается, что она координировала незаконную деятельность руководства военной разведки, организовавшего слежку за супругой Нечаса Радкой.