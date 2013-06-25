Путин заявил, что беглый ЦРУшник находится в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево"

25 июня 2013, 19:08

Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден "как транзитный пассажир в транзитном зале и находится до сих пор", - сказал Путин.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден до сих пор находится в транзитной зоне московского аэропорта "Шереметьево", а все обвинения в адрес РФ вокруг его приезда в российскую столицу назвал бредом.

Об этом он заявил на пресс-конференции во вторник в Турку, пишет Интерфакс.

"Господин Сноуден действительно прибыл в Москву. Для нас это было полной неожиданностью", - заявил он.

"Он приехал как транзитный пассажир - и ему не нужна ни виза, ни другие документы. Он как транзитный пассажир имеет право купить билет и лететь, куда он хочет, - подчеркнул российский лидер. - Он не пересекает государственной границы, поэтому ему виза не нужна".

По его словам, "любые обвинения в адрес России - это бред и чушь".

"Он как транзитный пассажир в транзитном зале и находится до сих пор", - сказал Путин.

При этом президент подчеркнул, что российские спецслужбы не работали и не работают с Сноуденом: "Наши специальные службы никогда с господином Сноуденом не работали и не работают сегодня".

Касаясь его выдачи США, Путин заявил, что Россия может выдавать преступников другим государствам только при наличии соответствующего двустороннего соглашения о выдаче, между РФ и США такого соглашения нет.

"Что касается возможной выдачи куда бы то ни было, то мы можем выдавать каких-то граждан иностранных государств только в государства, с которыми у нас есть соответствующие международные соглашения о выдаче преступников", - сказал он.

"С Соединенными Штатами у нас такого соглашения нет", - добавил президент РФ.

Как подчеркнул Путин, "на территории Российской Федерации господин Сноуден, слава богу, никаких преступлений не совершал".

Президент РФ также выразил надежду, что ситуация вокруг бывшего сотрудника ЦРУ не будет иметь негативных последствий для российско-американских отношений.

"Надеюсь, что это никак не отразится на деловом характере наших отношений с США. Надеюсь, наши партнеры это поймут", - сказал Путин.

"Господин Сноуден - человек свободный, чем быстрее он выберет конечную точку своего пребывания, тем будет лучше и для нас, и для него", - отметил президент.

Напомним, ранее глава МИД РФ также заявил, что Сноуден не пересекал российскую границу.

Сноуден прибыл в "Шереметьево" в воскресенье в обед и должен был на следующий день отправиться на Кубу, но не воспользовался своим билетом.

По словам источников, с ним также была Сара Гаррисон, британский юрист, сотрудничающий с Wikileaks. 

Правительство США обвиняет 30-летнего ІТ-эксперта в раскрытии журналистам подробностей о тайной программе наблюдения за людьми с помощью интернета и телефонных сетей.

Сноуден попросил убежища в Эквадоре.

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Россия Путин ЦРУ Эдвард Сноуден
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