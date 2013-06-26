В Турции - новая волна массовых протестов: опубликованы фото

По городам Турции прокатилась новая волна масштабных протестов.

Об этом сообщает РИА Новости.

Вечером 25 июня люди также собрались на площади, чтобы выразить свой протест в связи с освобождением до суда полицейского, подозреваемого в убийстве манифестанта.

Аналогичные акции прошли в ряде других городов по всей стране.

Демонстрация в Стамбуле прошла мирно, полиция предприняла усиленные меры для обеспечения порядка.

Антиправительственные демонстрации по всей Турции не прекращаются уже более трех недель. Протесты начались с митинга против вырубки деревьев в парке Гези в центре Стамбула.

В субботу, 23 июня, несколько тысяч человек собрались на площади Таксим в Стамбуле, чтобы почтить память четырех человек, погибших во время недавних акций протеста.