Макаревичу надоело писать "челобитные" Путину

Известный российский музыкант Андрей Макаревич, который ранее неоднократно критиковал суровый приговор экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому, в день 50-летнего юбилея осужденного бизнесмена написал письмо, в котором снова высказал свое мнение по этому поводу.

Послание лидера группы "Машина времени" опубликовала газета "Московский комсомолец".

Макаревич говорит, что убежденность в полезности подобного рода "челобитных" к президенту РФ Владимиру Путину у него окончательно исчезла, и поэтому решил обратится к россиянам.

"Хотел сначала (уже по привычке) написать письмо Путину, потом остановился - никакого смысла. Пишу вам. Всем, кто читает. И тем, кто не читает", - говорится в письме Макаревича.

Музыкант, напомнив недавний приговор родителям убитой девятимесячной жительницы Брянска Ани Шкапцовой, сравнил его с 11-летним сроком Михаилу Ходорковскому. В понедельник Брянский областной суд приговорил отца девочки Александра Кулагина, убившего дочь, к 19 годам лишения свободы. Мать ребенка Светлана Шкапцова была признана виновной в "оставлении в опасности" и "заведомо ложном доносе" (за инсценировку похищения дочери) и получила четыре года и три месяца колонии общего режима.

"Пару дней назад в стране состоялся суд. Семейная чета (не помню фамилию - какая разница?) убила свою малолетнюю дочь и имитировала ее пропажу. Преступление раскрыли. Отец забил ребенка до полусмерти, мать бросила умирать в ванной. Матери дали ПЯТЬ ЛЕТ И ДВА МЕСЯЦА", - отметил Макаревич, перепутав срок Светланы Шкапцовой.

"Михаилу Ходорковскому, сидящему за экономическое преступление, готовят третий срок. Приготовят, будьте спокойны. Сколько лет он уже сидит? Десять?", - продолжил музыкант, имея в виду слухи о третьем деле ЮКОСа, которые активизировались после обысков экспертов, рекомендовавших пересмотреть приговор Ходорковскому, и эмиграции экс-ректора Российской школы экономики Сергея Гуриева.

Андрей Макаревич спрогнозировал, что будет после возможного третьего суда по делу ЮКОСа: "Президент опять скажет, что это не в его компетенции - все решает суд". "А мы знаем, что нет там никакого суда - есть "Чего изволите, Владимир Владимирович?" И ясно это не только каждому гражданину - это ясно каждой собаке, живущей в России", - с горьким сожалением пишет лидер "Машины времени".

"Почему мы позволяем так себя унижать?" - задал риторический вопрос Макаревич. "Вы, может быть, думаете, что все это не про вас? Нет, ребята - это все про вас. Про каждого", - отметил он.

Ранее Андрей Макаревич неоднократно критиковал власть, в том числе в связи с делом ЮКОСа, и обращался лично к Путину.

Так, в 2011 году музыкант записал сатирическую песню "К нам в Холуево приезжает Путин", повествующую о подготовке провинциального города к его приезду. Впрочем, тогда Макаревич подчеркивал, что речь не о конкретном лидере страны, а "об извечном холуйском отношении к вышестоящим лицам" в России.

В ноябре 2012 года лидер "Машины времени" написал еще одно открытое письмо, на этот раз адресованное всем россиянам, в котором заявил: "Родина - это не Путин и не власть, а мы сами".