У берегов Индии затонул корабль с оружием для сирийских повстанцев

Судно, перевозившее оружие для сирийских повстанцев, во время шторма разломилось надвое.
Корабль с грузом оружия для сирийской оппозиции разломился надвое во время шторма в Индийском океане.
Команду судна удалось спасти, а к месту бедствия отправлены буксиры, чтобы спасти уцелевшее оружие, передает BFM.ru.
Также стало известно, что судно MOL Comfort потерпело катастрофу примерно в 530 морских милях от берега, у острова Гоа.
Власти штата подняли по тревоге экстренные службы, которые готовы оказать помощь в случае возникновения чрезвычайной ситуации в море.
Береговая охрана предупредила все корабли, находящиеся в этом районе, о грузе дрейфующего сухогруза.
Сейчас корабль находится в аварийном состоянии.
Представители владельца корабля сообщили, что некоторые контейнеры, затонули или были повреждены из-за крушения, но большая часть груза все еще находится на борту, по всему периметру корабля.
Все 26 членов экипажа были спасены.
Напомним, недавно "друзья Сирии", среди которых 11 стран, включая США, Великобританию и Францию, заявили о своем решении обеспечивать оружием сирийскую оппозицию.
По словам главнокомандующего Свободной сирийской армией бригадного генерала Салима Идриса, "чем быстрее оппозиция получит оружие и боеприпасы, тем быстрее закончится война".
Против вооружения сирийских мятежников выступили представители России.