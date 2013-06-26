У берегов Индии затонул корабль с оружием для сирийских повстанцев

Корабль с грузом оружия для сирийской оппозиции разломился надвое во время шторма в Индийском океане.

Команду судна удалось спасти, а к месту бедствия отправлены буксиры, чтобы спасти уцелевшее оружие, передает BFM.ru.

Также стало известно, что судно MOL Comfort потерпело катастрофу примерно в 530 морских милях от берега, у острова Гоа.

Власти штата подняли по тревоге экстренные службы, которые готовы оказать помощь в случае возникновения чрезвычайной ситуации в море.

Береговая охрана предупредила все корабли, находящиеся в этом районе, о грузе дрейфующего сухогруза.

Сейчас корабль находится в аварийном состоянии.

Представители владельца корабля сообщили, что некоторые контейнеры, затонули или были повреждены из-за крушения, но большая часть груза все еще находится на борту, по всему периметру корабля.

Все 26 членов экипажа были спасены.

Напомним, недавно "друзья Сирии", среди которых 11 стран, включая США, Великобританию и Францию, заявили о своем решении обеспечивать оружием сирийскую оппозицию.

По словам главнокомандующего Свободной сирийской армией бригадного генерала Салима Идриса, "чем быстрее оппозиция получит оружие и боеприпасы, тем быстрее закончится война".

Против вооружения сирийских мятежников выступили представители России.