За время войны в Сирии погибли 100 тысяч человек - правозащитники

Число жертв вооруженного противостояния в Сирии превысило 100 тысяч.

Об этом заявили в британской правозащитной организации Observatory for Human Rights, которая отслеживает и документирует события в Сирии.

По данным правозащитников, в числе убитых не менее 18 тысяч повстанцев и около 40 тысяч солдат правительственной армии и проправительственного ополчения.

Остальные погибшие — обычные мирные жители.

Ранее правозащитники не раз подчеркивали, что в статистику организации попадают только те жертвы, о смерти которых есть документальные свидетельства. Таким образом, поэтому реальное число потерь может быть значительно выше.

В частности, повстанцы практически никогда не сообщают о своих потерях, поэтому убитых среди них может быть больше.

Правительственные силы также неохотно публикуют данные о своих потерях, считая, что это может нанести урон боевому духу войск.

В подсчетах числа погибших британцы опираются на разветвленную сеть информаторов в Сирии, участники которой ежедневно отсылают в Лондон данные о происходящем на полях сражений.

Тим не менее, сейчас данные Observatory for Human Rights официально никем не подтверждены, но и не опровергнуты. Как правило, статистика, которую готовят специалисты ООН, почти не отличается от британской.

Как известно, противостояние в Сирии продолжается более двух лет.

Вооруженная оппозиция добивается свержения президента Башара Асада, который категорически отказывается уходить в отставку по доброй воле. Попытки международного сообщества примирить позиции сторон результатов не дают.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее о том, что число погибших в Сирии превысило 100 тысяч, заявили представители Красного Креста.