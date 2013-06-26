Россия создаст авиабазу в Беларуси на границе с Польшей и Литвой

В Беларуси будет создана российская авиабаза, которая разместится в городе Лида, возле границы с Польшей и Литвой, и начнет функционировать уже в этом году.

Об этом заявил главнокомандующий ВВС России Виктор Бондарев, передает ИТАР-ТАСС.

"Создание российской авиабазы в Беларуси – это результат межправительственного соглашения об укреплении военной составляющей Союзного государства, которое мы обязаны исполнять. Как участница Союзного государства Россия обязана сформировать и иметь там свою авиабазу", - сказал он.

Также он заверил, что для функционирования авиабазы на аэродроме Лида не потребуется возводить новых объектов.

"База начнет действовать через несколько месяцев – уже в текущем году, на ней будут размещены модифицированные истребители Су-27СМ3", - сообщил главком ВВС.

Также он прокомментировал возможность усиления группировки другими российскими боевыми самолетами.

"Пока мы там разместим Су-27СМ3, а потом посмотрим, что из этого получится, и примем окончательное решение", - заверил генерал.

Также он не исключил, что возможно совместное использование базы российскими и белорусскими военными.

"Сначала она будет российской, а потом посмотрим. Окончательно определено место дислокации авиабазы – город Лида на северо-западе Беларуси. Обустраивать базу будет белорусская сторона, мы будем ей в этом помогать", - резюмировал Бондарев.

Напомним, как сообщал "Главред", 23 апреля белорусский президент Александр Лукашенко заявил журналистам, что разрешил строительство авиабазы на территории страны, а через несколько дней, 29 апреля, опроверг свое высказывание.

"Что касается авиационной базы, это, может быть, несколько прозвучало как база. Нет, речь идет о поставке в наши Вооруженные силы (в какой форме, мы будем договариваться - база это будет или мы в существующие белорусские части поставим российские самолеты-истребители), этот вопрос обсуждается", - отметил Лукашенко.