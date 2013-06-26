В Китае полиция разогнала бунтующих уйгуров: погибли 27 человек

В западном регионе Китая произошли столкновения этнического большинства этого округа – уйгуров – с полицией.

Об этом сообщает ВВС.

По информации местных СМИ, мятежники напали на полицейские отделы и правительственные здания, поджигая машины.

Во время беспорядков погибли 17 человек, прежде чем полиция открыла огонь на поражение и застрелила 10 бунтарей.

Всего погибли девять полицейских и восемь гражданских.

Напомним, что время от времени в этом регионе возникают вспышки насилия, которые приводят к многочисленным жертвам.

В прошлый раз, в ходе подавления апрельских беспорядков, погиб 21 человек.