В Чили девушка плачет кровавыми слезами: опубликованы фото и видео

В Чили 20-летняя девушка по имени Ярица Олива плачет кровавыми слезами.

Девушка была в ужасе, когда вместо слез из ее глаз потекла кровь. Но попасть к врачу сразу, как только она заметила неладное, она не смогла: единственный офтальмолог в местной больнице работает не каждый день и на прием к нему выстраиваются огромные очереди. А на платную медпомощь девушке рассчитывать не приходится из-за бедности. Все же направили в больницу города Пуэрто-Монт, однако и там медики практически ничем не смогли ей помочь.

Глаза у девушки кровоточат по нескольку раз в день без особой причины. Как призналась сама Ярица, боль, которую она испытывает при этом, невозможно даже описать. Но врачи не нашли следов инфекции, которая могла бы вызвать "кровавые слезы". Пациентку отпустили домой, выписав ей глазные капли, пишут Вести.ру со ссылкой на Oddity Central.

Родители девушки стали собирать деньги для того, чтобы отправить дочь на более серьезное обследование. Ее отец Хосе, который работает плотником, даже обратился в местную газету с просьбой о помощи. Стоит отметить, что чилийцы сразу же откликнулись на его призыв.

Похоже, что Ярица страдает от довольно редкого физического состояния, которое называется гемолакрия. Оно может быть вызвано опухолями слезных желез и протоков, травмами, инфекциями или даже гормональными нарушениями. Современной медицине пока известно лишь три подобных случая. Сначала девушка думала, что страдает какой-то запущенной формой конъюнктивита, однако эксперты отмечают, что на конъюнктивит это не похоже.

Доктор Александер Лутц из клиники Лас-Кондеса изучил фотографии девушки и пришел к выводу, что ее недуг может быть связан с нарушениями свертываемости крови. Корме того, это может быть связано с употреблением каких-то определенных лекарств.

Пока что Ярица, которая в какой-то момент даже решила, что у нее появились стигматы, даже не выходит из дома – боится реакции других людей на ее кровавые слезы. И еще более невыносимой жизнь молодой чилийки делает проблема с суставами. Она часто страдает от вывихов, после которых с трудом может ходить и работать руками.

Фото: Oddity Central