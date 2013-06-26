Новый скандал с патриархом Кириллом: в фотошопе пририсовали прихожан

Вокруг главы РПЦ патриарха Кирилла разгорается новый скандал: на сайте патриархата блогеры обнаружили фотографию со следами фотошопа.

Как заметили пользователи соцсетей, ретуши подвергся сделанный 23 июня снимок, на котором патриарх Кирилл читает проповедь с балкона Троице-Сергиевой лавры, сообщает Lenta.ru.

Фотография была опубликована в посвященной проповеди фотогалерее. На снимке вся площадь перед балконом, на котором стоит патриарх, заполнена людьми. При этом в левом нижнем углу фотографии в толпе несколько раз повторяются одни и те же лица.

Любопытно, что пресс-служба РПЦ пока не комментировала появившуюся на сайте патриархата фотографию.

Ранее "Главред" сообщал, в апреле 2012 года в блогосфере вызвала широкий резонанс отретушированная фотография самого патриарха. В фотогалерее на сайте патриархата на руке Кирилла за фотошопом скрыли часы Кирилла за 30 тысяч евро (ФОТО). Однако их отражение на сохранилось крышке стола. Ретуширование фотографии блогеры связали с заявлением патриарха, согласно которому он, вопреки упрекам журналистов, никогда не носил дорогих часов.

Фото: lenta.ru, pravda.com.ua