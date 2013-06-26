В ЮАР молятся за "мирный упокой" Манделы

Главный священнослужитель Южной Африки молится за "мирный упокой" бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, который находится в больнице в критическом состоянии.

Архиепископ Табо Макгоба посетил 94-летнего Манделу в больнице в Претории и помолился там вместе с его женой Грасой Машел, сообщает BBC.

Сообщается, что в воскресенье, 23 июня, состояние Манделы ухудшилось и стало критическим. Его госпитализировали 8 июня с легочной инфекцией. В больницу, где находится лидер ЮАР, его поклонники приносят цветы и оставляют сообщения, в которых выражают ему свою поддержку.

Это уже третья госпитализация Манделы с начала этого года. В ЮАР он также известен под именем Мадиба, это почетный титул, предоставляется старейшинам рода Манделы. Он известен также своей борьбой с апартеидом, провел 27 лет в заключении, и, как полагают, там подорвал здоровье.

Ранее "Главред" сообщал, что Мандела при смерти и в его деревенский дом съезжаются родственники. Состояние бывшего лидера ЮАР остается критическим, но стабильным.

фото: vesti.kz