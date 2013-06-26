В США однополые семьи уравняли в правах с традиционными

Верховный суд США признал неконституционным положение федерального закона, лишающее состоящих в официальном браке гомосексуальные пары льгот, на которые имеют право гетеросексуальные супруги.

Об этом со ссылкой на CBS News сообщает Lenta.ru.

В решении суда сказано, что речь идет о льготах и пособиях, которые выплачиваются за счет федерального бюджета. За отмену соответствующего положения Закона о защите брака высказались пятеро судей, против выступили четыре.

Истцом в деле о признании части DOMA неконституционной выступила жительница Нью-Йорка Эди Уиндзор, в 2007 году заключившая брак со своей партнершей Теа Кларой Спайер. Когда в 2009 году Спайер умерла, власти отказали ее супруге в предоставлении полагавшихся по случаю льгот.

Пытаясь добиться справедливости, Уиндзор обратилась в суд. Решение Верховного суда США стало последним решением после череды постановлений низших инстанций.

Как отмечает CBS News, решение Верховного суда повлечет за собой новое толкование более тысячи федеральных законов. Теперь потребовать предоставления льгот смогут порядка 130 тысяч однополых пар, состоящих в официальном браке.

Сейчас однополые браки признаны только на территории 12 штатов. На федеральном уровне, то есть согласно Закону о защите брака, брак по-прежнему определяется как союз между мужчиной и женщиной.

Ранее "Главред" сообщал, что в США самая большая концентрация геев оказалось в столице. Каждый десятый американец, проживающий в Вашингтоне, причисляет себя к ЛГБТ-сообществу.