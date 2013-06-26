В Москве полиция разогнала митинг в честь 50-летия Ходорковского

В четверг, 26 июня, в центре Москвы прошла акция, посвященной 50-летию экс-главы нефтяной компании "ЮКОС" Михаила Ходорковского. При этом полиция задержала несколько десятков человек.

Задержания начались после того, как неизвестные устроили фейерверк на крыше театра Вахтангова и попытались раскрыть на его фасаде плакат, сообщает РБК.

Как сообщил в своем блоге в Twitter оппозиционер Илья Яшин, полицейские "раскидали по автозакам около 30 участников акции в поддержку Ходорковского". "Меня на этот раз каким-то чудом не задержали", - добавил И.Яшин.

По словам Яшина, среди задержанных - несколько представителей СМИ. Он сообщил, что задержанных доставили в ОВД "Хамовники", "Арбат" и "Замоскворечье".

Ранее "Главред" сообщал, что свой юбилей экс-глава ЮКОСа встречает в исправительной колонии №7 в городе Сегежа в Карелии по обвинению в хищении 200 млн тонн нефти и отмывании денег. Он отбывает 11-летний срок заключения и должен выйти из тюрьмы в октябре 2014 г.

Фото: Twitter Ильи Яшина