ДТП в России: "Мерседес" протаранил "Рено", погибли 7 человек

В четверг, 27 июня, в Ярославской области России произошло ДТП, жертвами которого стали сразу 7 человек, еще двое оказались на больничной койке.

Об этом со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по области сообщает ИТАР-ТАСС.

Автомобили "Мерседес" и "Рено" столкнулись на трассе Москва - Холмогоры близ деревни Новоселки Ростовского района. По данным МЧС РФ, машины следовали в противоположные стороны, и на закрытом повороте произошло лобовое столкновение.

На место происшествия незамедлительно выехали оперативная группа Ростовского муниципального района, поисково-спасательный отряд Ярославской области, ГИБДД Ростовского района, "скорая помощь", специалисты Центра медицины катастроф и пожарные - всего 38 человек личного состава и 14 единиц техники.

Ранее "Главред" сообщал, что в апреле в России произошло жуткое ДТП: 8 человек сгорели заживо, когда джип "Мицубиси Паджеро" не разминулся с фурой "Вольво" и грузовичком "ГАЗель".

Фото: mchs.gov.ru