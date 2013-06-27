В Казахстане взорвался бензовоз и поджег 8-этажный дом, опубликованы фото и видео

В бывшей столице Казахстана – Алматы произошло ДТП с участием бензовоза, которое стало причиной крупного пожара в центре города.

Бензовоз взорвался возле отеля Rixos на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Кабанбай батыра, сообщает tengrinews.kz.

О жертвах и пострадавших неизвестно, пожарные устраняют возгорание.

Загорелись более 10 машин. Пожар охватил периметр квартала, вокруг полицейские выставили оцепление. Звучат взрывы. Огнем охвачены несколько этажей здания, по адресу: Кабанбай батыра, 138.

Из окон дома валит дым, спасатели и пожарные эвакуируют жильцов. Жителей верхних этажей спускают вниз по пожарному крану. На месте работают более десяти расчетов службы пожаротушения, спецтехника продолжает прибывать на место происшествия.

По словам очевидцев, бензовоз столкнулся с внедорожником, после чего произошло возгорание. Бензовоз вынесло к близлежащему дому, загорелся вход в спортивный магазин. Потом огонь перекинулся на тополя возле отеля. А горящий бензин потек по арыку на проспекте Сейфуллина между улицами Кабанбай батыра и Богенбай батыра.

Ранее "Главред" сообщал, что в столице Казахстана Астане горела мечеть "Хазрет Султан", которая считается крупнейшей в Центральной Азии.

фото: стоп-кадр tengrinews.kz, видео: youtube.com